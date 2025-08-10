GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng, tác giả ‘Tự điển chữ Nôm dẫn giải’ qua đời

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và gia đình, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng đã qua đời ở tuổi 86 tuổi, vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 7-10.

Ông là nhà khoa học từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và quản lývăn hóa - ngôn ngữ.