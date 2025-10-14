GS.TSKH Lâm Quang Thiệp qua đời

Theo ông Khuyến, có thể nói, GS Lâm Quang Thiệp là người tham mưu, trợ thủ đắc lực cho cố GS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) trong việc triển khai đổi mới giáo dục đại học ở giai đoạn những năm 1988.

“GS Thiệp là người tham mưu chủ chốt cho những chủ trương đổi mới trong giáo dục đại học thời kỳ đó”, TS Khuyến chia sẻ.

Sau khi nghỉ quản lý, GS Lâm Quang Thiệp trở về công tác tại Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội. Thời gian qua, ông vẫn tiếp tục làm cố vấn cho Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

“GS Thiệp là người rất nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp, học trò và cả trong các công việc chuyên môn. Giáo sư là người rất khiêm tốn. Sự ra đi của GS khiến chúng tôi vô cùng tiếc thương”, TS Khuyến chia sẻ.