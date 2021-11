GS Cù Trọng Xoay trổ tài giúp con điền từ còn thiếu vào "Con có... như nhà có nóc", cậu bé chốt 1 câu khiến bố cạn lời, mẹ thì tổn thương sâu sắc

Anh chia sẻ:

Sáng nay nhà cô giáo của Min mất điện. Thế là Min tự học. Gặp bài khó, Min nhờ sự trợ giúp của bố. Ok ngay.

Đề bài: Hãy điền từ thích hợp vào dấu ba chấm của câu tục ngữ sau: "Con có... như nhà có nóc". (He he, gì chứ câu này hỏi bố là đúng chủ thể rồi).

Mình bắt đầu thể hiện khả năng sư phạm:

- Trong câu có một chữ "như", suy ra đây là một câu so sánh, cái gì đó như cái gì đó, ok?

- Ok.

- Để tìm từ thích hợp trong dấu ba chấm, ta cần hiểu rõ cái vế còn lại rồi từ đó suy ra. Ok?

- Ok.

- Vậy theo con "Nhà có nóc" là như nào?

- Là cái nhà ế, nó có thêm cái phần đầu bên trên ế...

- Ok, gọi thế cũng được. Đấy vậy suy ra, con phải có gì thì mới như nhà có nóc?

- À, con biết rồi.

- Gì?

- Đầu ạ. Con có đầu, như nhà có nóc ạ.

- (Im lặng 3s, hít thở sâu) Ok, không chính xác. Thế này nhé, chữ trong dấu ba chấm này còn phải có vần với từ "nhà", từ "đầu" không vần với từ "nhà".

- À, con biết rồi.

- (Hồi hộp) Gì?

- Con có gà, như nhà có nóc! Từ gà ạ. Có vần với nhà ế.

- Thôi, đi mà hỏi mẹ ế.

(Đến bao giờ nó mới biết từ trong dấu ba chấm là từ Nga nhỉ)