GS Anh: Người đã tiêm vaccine nhiễm Omicron có triệu chứng nhẹ, nhưng chưa thể yên tâm

Mặc dù nhiễm COVID-19 dạng nhẹ có vẻ sẽ bớt nguy hiểm hơn nhưng theo các chuyên gia, điều này sẽ khiến việc kiểm soát virus trong cộng đồng trở nên khó khăn hơn.



Mọi người thường không làm xét nghiệm COVID-19 nếu không thấy mình có 3 triệu chứng điển hình đã được cảnh báo của bệnh, đó là: ho, sốt, mất vị giác hoặc khứu giác. Chính điều này có thể sẽ khiến tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện điều trị tăng vọt trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở cả những người chưa tiêm chủng và những người đã tiêm chủng, theo các chuyên gia Anh.



Tuy nhiên, tỷ lệ người đã tiêm chủng phải nhập viện thấp hơn đáng kể so với đối nhóm chưa được tiêm chủng. Điều này chứng minh hiệu quả bảo vệ của vaccine trước virus COVID-19. Những điểm nóng của Omicron tại Vương Quốc Anh càng khẳng định tiêm vaccine là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi virus.



Chính phủ Anh đã đang ra sức kêu gọi người dân đi tiêm mũi vaccine thứ 3.



Triệu chứng nhẹ hơn không có nghĩa là an toàn hơn



Theo Nghiên cứu về triệu chứng Zoe Covid, mỗi ngày có khoảng 83.658 người ở Anh có các triệu chứng của COVID-19, tăng so với con số 80.483 người vào tuần trước.



Trong số đó, có khoảng 25.411 người đã được tiêm chủng, tăng so với 24.926 người được ghi nhận vào tuần trước.



Nghiên cứu cũng cho biết số ca mắc mới hàng ngày đang tăng lên ở những người dưới 55 tuổi, nhưng người đã được tiêm chủng vẫn có tỷ lệ mắc thấp hơn. Điều này chứng minh mũi tiêm thứ 3 đã và đang bảo vệ nhóm tuổi này chống lại biến thể hiện vẫn đang thống trị ở Anh - Delta.



Giáo sư dịch tễ học của Đại học King London đồng thời là nhà khoa học dẫn đầu nghiên cứu Zoe, ông Tim Spector, cho biết: "Các dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron đang lây truyền ở cả những đối tượng đã được tiêm chủng, tuy nhiên nó gây ra các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh nhiều hơn".



"Tuy nhiên, đây không phải là điều mà chúng ta có thể yên tâm về Omicron."



Giáo sư Tim Spector nói: "COVID-19 không thể đoán được trước. Ngay cảnh khi bạn chỉ cảm thấy như đang bị cảm lạnh thì bạn vẫn có thể có những rủi ro khác nguy hiểm hơn cảm lạnh".



Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã đưa ra một số dữ liệu cho thấy Omicron ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đó, nhưng họ vẫn chưa khẳng định chắc chắn được điều này.



Theo giáo sư Chris Whitty, giám đốc y tế của Anh, ở Nam Phi, nơi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện, số ca nhập viện điều trị tăng 300% trong một tuần.



Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết: "Chúng tôi chưa thể khẳng định Omicron ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đó".



"Mặc dù bức tranh dịch bệnh có thể tốt hơn, tôi thực sự hy vọng điều này, tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, nếu số ca nhiễm mới tăng trưởng theo cấp số nhân như hiện tại thì sẽ kéo theo sự tăng vọt về số ca nhập viện và dĩ nhiên cả số ca tử vong."



Giáo sư Spector và các chuyên gia khác đã cảnh báo: triệu chứng bệnh nhẹ hơn không thể loại bỏ khả năng bùng phát một làn sóng nhập viện.



Ông nói: "Tỷ lệ lây nhiễm cao hơn ngay cả khi đa số chúng ta đã được tiêm chủng. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và mỗi tuần sẽ có hàng trăm người tiếp tục bỏ mạng khi chúng ta bước vào Giáng sinh thứ hai của đại dịch này".



"Hy vọng những hạn chế của Kế hoạch B (kế hoạch bao gồm những quy định về các phương pháp giãn cách xã hội ở Anh) sẽ giúp chúng ta có thời gian đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng các mũi tăng cường để có thể dập tắt được sự lây lan của biến thể Omicron trong thời gian tới."



Ông cũng cho biết mặc dù vaccine đã giải quyết được phần lớn vấn đề nhưng việc ban hành các quy tắc cứng rắn khác là điều cần thiết.



Kế hoạch B của Thủ tướng Boris Johnson sẽ được triển khai vào tuần tới. Nhiều nghị sĩ đã phản đối kế hoạch này vì cho rằng số người nhập viện và tử vong hiện tại vẫn đang ở mức thấp. Tuy nhiên, chính phủ Anh cho rằng 2 con số này sẽ gia tăng nếu không thực hiện các biện pháp của kế hoạch B.



Vị thủ tướng nói: "Chúng tôi cho rằng các mũi tiêm tăng cường sẽ cung cấp một mức độ bảo vệ đáng kể và việc có thêm thời gian để nhiều người có thể có được sự bảo vệ đó là điều cần thiết".



Trọng tâm của cuộc chiến chống lại Omicron ở Anh là việc tăng cường tiêm mũi thứ 3 sau mũi thứ 2 ít nhất 3 tháng.