Grok 4 và Elon Musk: Chủ nào tớ nấy?

Elon Musk tuyên bố Grok 4 là AI thông minh nhất hiện nay. Ảnh: Bloomberg

Grok 4 có giá đăng ký 30 USD mỗi tháng, trong khi phiên bản Grok 4 Heavy có giá 300 USD mỗi tháng.

Khi CNBC hỏi chatbot ủng hộ ai trong cuộc đua Thị trưởng thành phố New York, Grok 4 gợi ý ứng cử viên Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa, với lý do ông này có “sự tập trung mạnh mẽ vào việc chống tội phạm và khôi phục an toàn ở thành phố New York, điều này phù hợp với những lo ngại thường xuyên được Elon Musk nêu ra”.