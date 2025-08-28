Grimsby tạo cú sốc lịch sử, loại Man United khỏi League Cup

Khởi đầu mùa giải với liên tiếp hai vòng đấu không biết thắng tại Ngoại hạng Anh, Man United tiếp tục nhận thêm cái tát trời giáng khi thất bại ngay ở trận ra quân vòng hai League Cup.

Bị đánh bại bởi đội bóng đang chơi ở League Two (Hạng tư trong hệ thống thi đấu tại Anh) dù chỉ trên chấm luân lưu chắc chắn sẽ bị xem là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên hiện đại.



Charles Vernam mở tỉ số cho Grimsby Town

Man United bị dẫn bàn

Trên sân Blundell Park với sức chứa chưa đến 10.000 khán giả, Grimsby Town nhập cuộc đầy tự tin. Sự quả cảm và tinh thần cống hiến của đội chủ nhà nhanh chóng đem lại thành quả. Phút 22, Charles Vernam mở tỉ số với cú dứt điểm quyết đoán.

Chưa kịp hoàn hồn, Man United lại bị dội gáo nước lạnh ở phút 30 khi Tyrell Warren – cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Man United – ghi bàn đào sâu cách biệt lên 2-0.