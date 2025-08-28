Grimsby tạo cú sốc lịch sử, loại Man United khỏi League Cup

Khởi đầu mùa giải với liên tiếp hai vòng đấu không biết thắng tại Ngoại hạng Anh, Man United tiếp tục nhận thêm cái tát trời giáng khi thất bại ngay ở trận ra quân vòng hai League Cup.
Bị đánh bại bởi đội bóng đang chơi ở League Two (Hạng tư trong hệ thống thi đấu tại Anh) dù chỉ trên chấm luân lưu chắc chắn sẽ bị xem là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên hiện đại.
Man United bị dẫn bàn
Trên sân Blundell Park với sức chứa chưa đến 10.000 khán giả, Grimsby Town nhập cuộc đầy tự tin. Sự quả cảm và tinh thần cống hiến của đội chủ nhà nhanh chóng đem lại thành quả. Phút 22, Charles Vernam mở tỉ số với cú dứt điểm quyết đoán.
Chưa kịp hoàn hồn, Man United lại bị dội gáo nước lạnh ở phút 30 khi Tyrell Warren – cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Man United – ghi bàn đào sâu cách biệt lên 2-0.
Bước sang hiệp hai, dưới áp lực nặng nề, đoàn quân của HLV Ruben Amorim vùng lên. Sự điều chỉnh nhân sự cùng nỗ lực của các trụ cột giúp Man United tìm được bàn gỡ.
Phút 75, Bryan Mbeumo rút ngắn cách biệt trước khi Harry Maguire có pha lập công ở phút 89, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Man United gục ngã loạt luân lưu
Hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Kịch bản trở nên nghẹt thở khi loạt sút kéo dài tới 26 lượt. Các cầu thủ hai bên thay nhau thực hiện thành công, trước khi bi kịch đến với Man United: "Người hùng" Bryan Mbeumo sút trúng xà ngang ở lượt sút quyết định.
Grimsby Town giành chiến thắng 12-11, cổ động viên mở hội ăn mừng cuồng nhiệt cả trên khán đài lẫn dưới sân với chiến thắng lịch sử này.
Trận thua không chỉ khiến Man United mất đi một cơ hội giành danh hiệu mùa này, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mong manh trong giai đoạn đầu dưới thời HLV Amorim.
Bất chấp sự trở lại kịp thời của Maguire và những phút vùng dậy cuối trận, "Quỷ đỏ" vẫn phơi bày quá nhiều hạn chế trong khâu tổ chức lối chơi cũng như tâm lý thi đấu trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Với Grimsby Town, đây là chiến thắng được ghi vào lịch sử CLB. Đội bóng nhỏ vùng Lincolnshire đã biến sân Blundell Park thành "chảo lửa" thật sự, còn các cầu thủ trở thành những người hùng trong mắt cổ động viên.
Họ sẽ bước vào vòng ba League Cup với tâm thế ngạo nghễ sau khi vừa hạ gục một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.
Trong khi đó, Man United sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Một khởi đầu đầy thất vọng ở các đấu trường quốc nội có thể trở thành sức ép khủng khiếp với HLV Amorim, người vẫn đang tìm cách xây dựng lại một tập thể vốn chưa tìm thấy sự ổn định.