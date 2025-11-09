Grand Tour xe đạp điêu đứng vì đoàn người biểu tình

“Các tay đua đã bỏ phiếu đa số rằng sẽ dừng lại nếu có vấn đề mới. Sau đó họ sẽ quyết định có tiếp tục hay kết thúc chặng đấu hay không”, Phó chủ tịch CPA Pascal Chanteur nói với Reuters.

Tay đua Jack Haig của Bahrain Victorious chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi quyết định rằng nếu có sự cố, thì sẽ cố gắng trung hòa chặng đua và dừng tại đó, bởi vì chạy đến một đích không xác định thì thực sự không phải là môn thể thao công bằng.

Thật không may, chúng tôi đang bị cuốn vào giữa một vụ việc, thậm chí không liên quan trực tiếp đến chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi giống như những quân cờ trong một ván cờ lớn, và điều đó đáng tiếc là đang ảnh hưởng đến chúng tôi”.