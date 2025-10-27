Grab đưa taxi không người lái đến Đông Nam Á

Ngoài ra, Grab và May Mobility dự kiến triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng và chuyển đổi nghề cho tài xế đang làm việc trong hệ sinh thái Grab, giúp họ có cơ hội đảm nhận các vị trí liên quan đến vận hành và giám sát xe tự hành trong tương lai.

“Chúng tôi dự định mang hệ thống tự hành của May Mobility đến Đông Nam Á sớm nhất vào năm 2026, nếu được cơ quan quản lý cho phép”, CEO Edwin Olson của May Mobility cho biết. Công ty sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà chức trách để chuẩn bị cho việc ra mắt.

Grab không phải là nền tảng duy nhất đầu tư vào công nghệ xe tự hành. Các đối thủ tại Mỹ như Uber và Lyft cũng đang hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ và đơn vị vận hành đội xe, hướng tới mô hình robotaxi toàn cầu và xác định những khu vực có nhu cầu cao nhất để triển khai.