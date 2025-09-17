Gout Gout: Hiện tượng tốc độ và giấc mơ Usain Bolt mới

Thử thách đầu tiên với người lớn là vòng loại 200m vào chiều tối thứ Tư (18h15; giờ Hà Nội). Nếu lọt vào chung kết, ánh mắt cả thế giới sẽ dõi theo. “Vài năm trước tôi thấy áp lực vì kỳ vọng, nhưng giờ tôi nghĩ mình mới 17 tuổi. Tôi đang thi đấu với những người đã tập luyện 10, 15 năm nhiều hơn. Thời khắc của tôi chưa đến, nhưng sẽ đến” , Gout chia sẻ, khiến nhiều người bất ngờ vì vóc dáng mảnh khảnh.

Còn 3 tháng nữa là kết thúc trung học tại trường Ipswich Grammar ở ngoại ô Brisbane, Gout đã sẵn sàng bước lên một tầm cao mới. “Cậu ấy là một showman bẩm sinh. Như thể được nuôi dạy ở Hollywood vậy” , quản lý James Templeton nhận xét trong buổi lễ. Quả thật, cậu chưa phải Bolt, nhưng đã có thừa cá tính. Nếu bay trên đường chạy, cậu sẽ thành siêu sao.

Khác với những cái tên đang thống trị đường chạy 200m như Noah Lyles, Kenny Bednarek (Mỹ) hay Letsile Tebogo (Botswana), Gout không hề cơ bắp. Ngược lại, gầy guộc như một VĐV marathon. Hình ảnh ấy gợi nhớ về Bolt thuở thiếu thời, cũng mảnh dẻ y như thế. “Được so sánh với Bolt thật tuyệt, vì anh ấy là người vĩ đại nhất lịch sử”, Gout nói, bên cạnh HLV Diane Sheppard – người đã phát hiện ra tài năng của cậu ngay trong sân trường tiểu học và từ lâu đã nghiên cứu kỹ cơ địa của học trò.

Với sự hỗ trợ từ Đại học Flinders, Sheppard tìm thấy bí mật nằm ở… gót chân. Cụ thể là gân Achilles. “Gân của cậu ấy rất dài và cứng, chính điều đó tạo nên tốc độ. Mỗi khi bàn chân chạm đất, nó có thể tích trữ toàn bộ năng lượng mà không bị phân tán do gập quá nhiều. Nó lưu trữ và giải phóng năng lượng một cách hiệu quả”, Sheppard phân tích trên The Australian, đồng thời thừa nhận chưa từng huấn luyện ai như vậy.

Thực tế, ở Australia gần như không có truyền thống sản sinh VĐV tốc độ, ngoại trừ huyền thoại Cathy Freeman (cô là thổ dân bản địa; đứng thứ 9 những người phụ nữ chạy nhanh nhất mọi thời đại). Vì thế, Gout đã sớm trở thành kỷ lục gia quốc gia ở cả 100m lẫn 200m – một thần tượng mới, một nhân vật đầy sức hút. Cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

Như ở nhiều nước khác, Gout cũng bị nghi ngờ vì nguồn gốc. Bố mẹ cậu là người Nam Sudan, di cư sang Australia qua ngả Ai Cập. Dù Gout sinh ra tại Ipswich, màu da của cậu vẫn khiến cậu phải hứng chịu làn sóng thù ghét trên mạng xã hội. Cách đây vài tháng, tờ The Australian từng so sánh: tay vợt Bernard Tomic dùng tiền thưởng đầu tiên để mua một chiếc Lamborghini vàng chóe, còn Gout chỉ mua chiếc Hyundai i30 màu đen, để không gây chú ý.

“Danh tiếng giúp tôi xây dựng sự nghiệp. Tôi có thể tập trung vào việc học [cậu muốn học Tâm lý] và điền kinh, thay vì phải tìm việc ở Maccas [cách gọi McDonald’s] để lo bữa ăn cho gia đình”, Gout nói. Cái tên của cậu cũng là minh chứng rõ nhất cho nạn phân biệt chủng tộc ở Australia. Khi cậu chào đời, cha cậu – ông Bona, một đầu bếp bệnh viện – đã khai sinh với tên Guot Guot, nhưng nhân viên hộ tịch viết sai. Từ đó đến nay, ông miệt mài đấu tranh để sửa, nhưng bất lực. Thế giới giờ đã quen gọi cậu bằng cái tên này.