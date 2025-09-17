Gout Gout: Hiện tượng tốc độ và giấc mơ Usain Bolt mới

Ở Giải vô địch điền kinh thế giới Budapest 2023, chỉ có ba nhà báo Australia tham dự. Chỉ ba. Vẫn ba người đã đi những kỳ trước, suốt hai thập kỷ qua. Nhưng tại Tokyo, phái đoàn báo chí Australia lên đến 20 người, trong đó có nhiều phóng viên từ hai đài truyền hình Nine và SBS – đơn vị vừa mua bản quyền phát sóng.
Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện đã xảy ra chính là sự xuất hiện của cậu thiếu niên bước vào khu khách VIP của Adidas ở Tokyo, ngay gần ngã tư Shibuya, với vẻ mặt như chẳng có gì to tát.
Cậu mặc quần đen, áo thun trắng, rất đơn giản, chỉ nhấn nhá bằng một sợi dây chuyền vàng có hình thánh giá. Vừa xuất hiện, nụ cười của cậu đã gây chú ý, và khi bắt đầu trò chuyện, sự tự tin hiện rõ. Cậu mới 17 tuổi, nhưng đã biết cách làm chủ máy quay. “Trong phòng ăn khách sạn, tôi nhìn thấy những VĐV mà mình đã theo dõi cả đời. Thật điên rồ”, cậu nói đầy phấn khích, giọng đúng chất một thiếu niên.
Thoạt nhìn, đây như một buổi họp báo bình thường trong những ngày sôi động ở thủ đô Nhật Bản. Nhưng không: đây là màn chào sân chính thức của Gout Gout, hiện tượng mới của điền kinh thế giới, chàng trai 17 tuổi chạy 200m còn nhanh hơn Usain Bolt khi ở tuổi đó – với thành tích 20,04 giây. Trước nay, ê-kíp của cậu cố gắng bảo vệ, giữ cậu tránh khỏi ánh đèn sân khấu.
Dù đã ký hợp đồng với Adidas đến tận Olympic Brisbane 2032 và được World Athletics ưu ái trên các kênh chính thức, Gout gần như không thi đấu nhiều tháng qua – chỉ tham dự vài giải nhỏ ở châu Âu – và chỉ trả lời duy nhất một cuộc phỏng vấn, cho tờ The Australian, nhật báo lớn nhất xứ chuột túi. Nhưng nay, danh tiếng của cậu đã vượt ngoài vòng kiểm soát.
Còn 3 tháng nữa là kết thúc trung học tại trường Ipswich Grammar ở ngoại ô Brisbane, Gout đã sẵn sàng bước lên một tầm cao mới. “Cậu ấy là một showman bẩm sinh. Như thể được nuôi dạy ở Hollywood vậy”, quản lý James Templeton nhận xét trong buổi lễ. Quả thật, cậu chưa phải Bolt, nhưng đã có thừa cá tính. Nếu bay trên đường chạy, cậu sẽ thành siêu sao.
Thử thách đầu tiên với người lớn là vòng loại 200m vào chiều tối thứ Tư (18h15; giờ Hà Nội). Nếu lọt vào chung kết, ánh mắt cả thế giới sẽ dõi theo. “Vài năm trước tôi thấy áp lực vì kỳ vọng, nhưng giờ tôi nghĩ mình mới 17 tuổi. Tôi đang thi đấu với những người đã tập luyện 10, 15 năm nhiều hơn. Thời khắc của tôi chưa đến, nhưng sẽ đến”, Gout chia sẻ, khiến nhiều người bất ngờ vì vóc dáng mảnh khảnh.
Bí mật gót chân Achilles
Khác với những cái tên đang thống trị đường chạy 200m như Noah Lyles, Kenny Bednarek (Mỹ) hay Letsile Tebogo (Botswana), Gout không hề cơ bắp. Ngược lại, gầy guộc như một VĐV marathon. Hình ảnh ấy gợi nhớ về Bolt thuở thiếu thời, cũng mảnh dẻ y như thế. “Được so sánh với Bolt thật tuyệt, vì anh ấy là người vĩ đại nhất lịch sử”, Gout nói, bên cạnh HLV Diane Sheppard – người đã phát hiện ra tài năng của cậu ngay trong sân trường tiểu học và từ lâu đã nghiên cứu kỹ cơ địa của học trò.
Với sự hỗ trợ từ Đại học Flinders, Sheppard tìm thấy bí mật nằm ở… gót chân. Cụ thể là gân Achilles. “Gân của cậu ấy rất dài và cứng, chính điều đó tạo nên tốc độ. Mỗi khi bàn chân chạm đất, nó có thể tích trữ toàn bộ năng lượng mà không bị phân tán do gập quá nhiều. Nó lưu trữ và giải phóng năng lượng một cách hiệu quả”, Sheppard phân tích trên The Australian, đồng thời thừa nhận chưa từng huấn luyện ai như vậy.
Thực tế, ở Australia gần như không có truyền thống sản sinh VĐV tốc độ, ngoại trừ huyền thoại Cathy Freeman (cô là thổ dân bản địa; đứng thứ 9 những người phụ nữ chạy nhanh nhất mọi thời đại). Vì thế, Gout đã sớm trở thành kỷ lục gia quốc gia ở cả 100m lẫn 200m – một thần tượng mới, một nhân vật đầy sức hút. Cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.
Như ở nhiều nước khác, Gout cũng bị nghi ngờ vì nguồn gốc. Bố mẹ cậu là người Nam Sudan, di cư sang Australia qua ngả Ai Cập. Dù Gout sinh ra tại Ipswich, màu da của cậu vẫn khiến cậu phải hứng chịu làn sóng thù ghét trên mạng xã hội. Cách đây vài tháng, tờ The Australian từng so sánh: tay vợt Bernard Tomic dùng tiền thưởng đầu tiên để mua một chiếc Lamborghini vàng chóe, còn Gout chỉ mua chiếc Hyundai i30 màu đen, để không gây chú ý.
“Danh tiếng giúp tôi xây dựng sự nghiệp. Tôi có thể tập trung vào việc học [cậu muốn học Tâm lý] và điền kinh, thay vì phải tìm việc ở Maccas [cách gọi McDonald’s] để lo bữa ăn cho gia đình”, Gout nói. Cái tên của cậu cũng là minh chứng rõ nhất cho nạn phân biệt chủng tộc ở Australia. Khi cậu chào đời, cha cậu – ông Bona, một đầu bếp bệnh viện – đã khai sinh với tên Guot Guot, nhưng nhân viên hộ tịch viết sai. Từ đó đến nay, ông miệt mài đấu tranh để sửa, nhưng bất lực. Thế giới giờ đã quen gọi cậu bằng cái tên này.