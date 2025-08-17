Google tung tính năng làm mờ ‘ảnh nóng’ trên Android

Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ quét trực tiếp trên thiết bị Android, làm mờ ảnh và hiển thị cảnh báo khi người dùng nhận, gửi hoặc chuyển tiếp hình ảnh nhạy cảm. Google khẳng định dữ liệu hình ảnh không được gửi về máy chủ.

Tính năng Cảnh báo nội dung nhạy cảm trên Android. Ảnh: Business Standard

Tính năng này không mặc định bật cho người lớn mà có thể tùy chỉnh theo các bước dưới đây:

Bước 1: Trên thiết bị Android, mở ứng dụng Google Tin nhắn

Bước 2: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc Tên viết tắt > Cài đặt tin nhắn.

Bước 3: Kéo đến phần "Bảo vệ và an toàn".