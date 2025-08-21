Google ra mắt dòng điện thoại di động thông minh Pixel 10

Các tính năng bao gồm theo dõi sức khỏe, trong đó có thể phân biệt giữa các hoạt động như đi bộ, đạp xe hoặc chơi thể thao. Pixel Watch cũng cho phép người dùng ra lệnh cho trợ lý Gemini AI cả khi đeo trên cổ tay.

Trong khi đồng hồ thông minh Pixel Watch 4 là phiên bản cập nhật lớn nhất đối với dòng sản phẩm này.

Gemini có thể phát hiện tâm trạng của người nói và điều chỉnh phản hồi cho phù hợp, thậm chí có thể “nhìn” qua camera điện thoại để đưa ra các gợi ý để có bức ảnh tốt nhất.

Giá của mẫu Pixel 10 dao động từ 799 USD, Pixel 10 Pro từ 999 USD, Pixel Pro XL từ 1.199 USD và Pixel Pro Fold từ 1.799 USD.



Điện thoại Pixel hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường smartphone cao cấp, nơi mà Apple, Samsung và Xiaomi thống trị, nhưng phần cứng của Google là thế mạnh để gã khổng lồ công nghệ này làm nổi bật những tính năng có thể thực hiện với hệ điều hành Android và trợ lý ảo AI Gemini.



Với việc Apple bị cho là đang chậm chân trong cuộc đua AI, Google đã quảng bá nỗ lực toàn diện để tích hợp AI tiên tiến vào tất cả các sản phẩm của mình khi cạnh tranh với các ông lớn như Amazon, Meta và Microsoft./.