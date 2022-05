Google Play hiển thị thêm thông tin ứng dụng mà không cần mở danh sách đầy đủ

Chúng tôi đang thấy sự cải tiến về mặt hình ảnh này cho thẻ Based on your recent activity (Dựa trên hoạt động gần đây của bạn) và Recommended for you (Được đề xuất cho bạn). Nó không xuất hiện trong thẻ Games (Trò chơi) hoặc Books (Sách), trong khi Movies & TV (Phim & TV) sắp ra mắt từ tháng này trở đi. Thay đổi này không được triển khai rộng rãi và chỉ hiển thị trên một tài khoản Google trong số một số tài khoản mà chúng tôi đã kiểm tra ngày hôm nay.