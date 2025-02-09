Google phát đi cảnh báo tới 2,5 tỷ người dùng Gmail kèm khuyến cáo khẩn

Google khuyến khích người dùng thay đổi mật khẩu và đã gửi email để nhắc nhở họ làm như vậy. Công ty cũng khuyên người dùng nên bật xác thực hai yếu tố (two-factor authentication) bất cứ khi nào có thể.

Bạn cũng nên tận dụng thời gian này để cập nhật tất cả các câu hỏi bảo mật và thông tin khôi phục tài khoản như email và số điện thoại, để đảm bảo có cách chính xác để khôi phục tài khoản khi cần thiết.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện mọi bước có thể để giữ an toàn cho tài khoản Google của mình trước mọi truy cập trái phép. Hãy kiểm tra công cụ Kiểm tra Bảo mật của Google (Google's Security Checkup) để nhận các khuyến nghị về bảo mật tài khoản và tự động xác định mọi lỗ hổng.