Google miễn phí gói AI Pro hơn 10 triệu đồng cho nửa tỷ người dùng

Google vừa công bố sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ Gemini AI cho hơn 500 triệu người dùng Reliance Jio – nhà mạng lớn nhất Ấn Độ – trong nỗ lực mở rộng quy mô người dùng AI tại quốc gia này.

Thỏa thuận được ký với Reliance Intelligence – công ty liên doanh giữa Reliance Industries và Meta, bao gồm gói AI Pro trị giá 35.100 rupee (gần 10,4 triệu đồng) mỗi người, cho phép truy cập Gemini 2.5 Pro, NotebookLM phục vụ học tập - nghiên cứu, cùng 2TB dung lượng lưu trữ đám mây.