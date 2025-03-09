Google giữ vững 'hai trụ cột' nhưng phải chia sẻ dữ liệu với đối thủ

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Dù vậy, trong phán quyết mới nhất, Thẩm phán Amit Mehta đã không yêu cầu Google chia sẻ toàn bộ phạm vi dữ liệu mà các công tố viên đề nghị. Ngay cả với những đối thủ được nhận dữ liệu, ông cho rằng “việc bắt chước Google Search sẽ không hề đơn giản”. Ông lưu ý biện pháp khắc phục này chỉ yêu cầu tiết lộ dữ liệu nền tảng, còn việc phát triển công nghệ và hạ tầng để khai thác phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh.

Trước đó, trong phiên toà hồi tháng 4, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp có thể cho phép các đối thủ của Google phân tích dữ liệu để nghiên cứu và sao chép cách thức hoạt động của công nghệ mà Google đang sử dụng.

Việc chia sẻ dữ liệu sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của các đối thủ đối với mảng quảng cáo đang thống trị thị trường của Google. Tuy nhiên, việc không phải chia tách với Chrome hay Android đã loại bỏ một mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư vốn xem đây là 2 phần cốt lõi trong hệ sinh thái kinh doanh của Google. Cổ phiếu của Alphabet đã tăng 7,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ cùng ngày khi các nhà đầu tư hoan nghênh phán quyết trên.

Nhà phân tích Deepak Mathivanan tại Cantor Fitzgerald cho biết yêu cầu chia sẻ dữ liệu chắc chắn là một rủi ro cạnh tranh đối với Google, nhưng chưa có tác động ngay lập tức. Ông nhận định người tiêu dùng sẽ cần thời gian dài hơn để đón nhận những trải nghiệm mới này.