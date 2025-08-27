Google Gemini nâng tầm AI: đổi nền, kiểu tóc, ghép ảnh chỉ bằng một câu lệnh

Bản nâng cấp của Google Gemini sử dụng mô hình hình ảnh “nano banana” do Google DeepMind phát triển. Tính năng hiện đã có mặt trên toàn cầu cho cả người dùng miễn phí lẫn trả phí. Điểm mạnh lớn nhất là khả năng giữ sự nhất quán khuôn mặt và đối tượng trong ảnh, điều mà các công cụ AI khác thường gặp khó khăn.

Nicole Brichtova, trưởng nhóm sản phẩm tại DeepMind, chia sẻ: “Chúng tôi thực sự đẩy mạnh chất lượng hình ảnh cũng như khả năng làm theo hướng dẫn của mô hình. Bản cập nhật này giúp các chỉnh sửa liền mạch hơn và kết quả đủ tốt để dùng cho bất kỳ mục đích nào”.

Giữ “bạn” trong từng tấm ảnh

Một trong những điểm khiến ảnh AI có cảm giác giả tạo là các chi tiết nhỏ bị méo mó. Google cho biết Gemini giải quyết được vấn đề này, cho phép thay đổi toàn bộ bối cảnh nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt và thần thái. Người dùng có thể thử kiểu tóc mới, đổi màu tường hay đưa thú cưng vào cảnh mà không lo biến dạng hình ảnh.