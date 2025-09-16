Google Gemini bất ngờ vượt qua ChatGPT trở thành ứng dụng iPhone miễn phí số 1 Việt Nam

Theo 9to5google, từ ngày 26/8 đến 9/9, ứng dụng Gemini ghi nhận 23 triệu người dùng mới. Nano Banana được dùng để chỉnh sửa hơn 500 triệu hình ảnh trong khoảng thời gian này. Tất cả người dùng miễn phí được phép tạo hoặc sửa tối đa 100 ảnh mỗi ngày, còn nếu đăng ký thuê bao (19,99 USD/tháng), con số này là 1.000.

Sự vươn lên của Gemini là minh chứng cho sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chatbot. ChatGPT hiện vẫn sở hữu lượng người dùng toàn cầu lớn nhất, nhưng Google đang khai thác lợi thế riêng: khả năng đa phương thức (multimodality) và tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google.

Trong khi đó, Grok – chatbot của công ty X (trước đây là Twitter) – do Elon Musk hậu thuẫn, vẫn đang cố gắng tìm chỗ đứng. Musk từng nhiều lần cáo buộc rằng Apple thiên vị OpenAI, ngăn cản Grok leo hạng trên App Store. Tháng 8 vừa qua, ông thậm chí đã kiện Apple, cáo buộc hãng có hành vi cạnh tranh không công bằng.