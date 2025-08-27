Google Dịch thêm tính năng phiên dịch trực tiếp để du lịch nước ngoài 'khỏe re'

Ngoài ra, Google Dịch còn cạnh tranh với ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo khi bổ sung tính năng hỗ trợ học ngôn ngữ mới, tập trung vào việc luyện tập hội thoại. Người dùng có thể chọn trình độ của mình (Sơ cấp, Cơ bản, Trung cấp hoặc Nâng cao) và mục tiêu luyện tập cụ thể, hoặc chọn từ các kịch bản có sẵn như "Giao tiếp hằng ngày" hoặc "Du lịch và phương tiện giao thông".

Tính năng này hiện đang được triển khai trên Google Dịch cho cả Android và iOS. Đây dự kiến trở thành trợ thủ đắc lực khi người dùng đến một đất nước xa lạ mà không thông thạo ngoại ngữ.

Ứng dụng sẽ tạo ra các buổi luyện nghe và nói phù hợp với từng cá nhân. Khi chọn một kịch bản, bạn có thể: Luyện nghe bằng cách nghe các đoạn hội thoại và nhấn vào các từ bạn nhận ra để cải thiện khả năng nghe hiểu; Luyện nói thông qua nói theo các câu thoại với các gợi ý khi cần.

Google sẽ theo dõi tiến độ hằng ngày của bạn để giúp bạn xây dựng kỹ năng giao tiếp tự tin hơn.

Tính năng này đang được thử nghiệm trên Google Dịch cho Android và iOS. Ban đầu, nó áp dụng cho người nói tiếng Anh luyện tập tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, cũng như người nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha luyện tập tiếng Anh.

Google cho biết, mỗi tháng mọi người dịch khoảng 1 nghìn tỷ từ qua Google Dịch, Tìm kiếm và các công cụ trực quan như Lens, Circle to Search. Với AI, có thể vượt qua các rào cản ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn.