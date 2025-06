Google, Bộ Công an triển khai chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến

Google cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an sẽ hợp tác cùng nhau nhằm triển khai chiến dịch “Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google". Chiến dịch tuyên truyền tập trung vào nền tảng trực tuyến này được thiết kế nhằm trang bị cho cộng đồng kiến thức hữu ích giúp nhận diện và tránh xa các hình thức lừa đảo trực tuyến tinh vi, củng cố nền tảng an toàn cần thiết cho một xã hội số lành mạnh.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, người dùng Internet tại Việt Nam phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa trực tuyến. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2024 đã phát hiện hơn 6,000 vụ việc, tổng số thiệt hại lên tới hơn 12,000 tỷ đồng.