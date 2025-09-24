Google bán gói AI giá 122.000 đồng mỗi tháng tại Việt Nam

Ngày 24/9, Google cho biết vừa bổ sung gói AI Plus tại thị trường Việt Nam, cho phép người dùng truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro mạnh nhất và tính năng Deep Research trên mô hình 2.5 Pro. Ngoài ra, có thể tạo video (số lượng giới hạn) bằng Veo 3 Fast.

Với những người làm phim chuyên nghiệp, Google AI Plus cung cấp quyền truy cập công cụ AI của Google để tạo cảnh quay và video điện ảnh với Veo 3 trong Flow và Whisk. Mỗi tháng, người dùng được cấp 200 tín dụng AI để dùng trên cả Flow và Whisk.