Good Time: Bộ phim dẫn lối Robert Pattinson đến Batman

Hai phim trước đó, Go Get Some Rosemary (Lấy nhành Hương thảo, 2009) và Heaven Knows What (Điều thiên đường biết, 2014), mạng lưới này là một mớ lộn xộn, do thiếu hụt kĩ năng điện ảnh. Nhưng đến Good Time, Benny và Josh đã tìm thấy đủ chất liệu cũng như đạt được độ chín về kĩ thuật.

Cuộc đua của Connie trong phim tràn đầy năng lượng, và dù thoạt trông cực kì hỗn loạn, lại vô cùng rõ ràng và nhất quán trong lối dẫn truyện và định hướng. Đó là sự hỗn loạn trong trật tự, được duy trì hiệu quả bằng các xảo thuật về màu sắc, ánh sáng, các góc cận cảnh, lối dùng máy quay cầm tay... sử dụng khá nhuần nhuyễn. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ tìm được, chính là một cái xương sống để câu chuyện dựa vào vững chắc: Bối cảnh thành phố New York.

Những thành phố lớn như New York giống như một sinh vật. Nó có những nhịp điệu, sức sống và tính cách riêng. Đặc biệt là lúc đêm về, khi nó mang một bộ mặt hoàn toàn khác, được tạc nên bởi những con người và hành vi không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Taxi Driver của Martin Scorsese từng khắc họa một New York về đêm nhớp nháp sinh động qua lăng kính tay tài xế Travis Bickle.

Với Good Time, bộ đôi nhà Safdie một lần nữa đưa nó trở lại. New York trong phim như đang thở, đang sống, bằng các ánh đèn Neon từ cột đèn và từ màn hình vô tuyến qua các cửa sổ, từ không khí âu lo tỏa ra từ các con đường đầy rẫy ma cô và inh ỏi còi xe cảnh sát... và từ giai điệu điện tử như thể phát ra trong cơn phê thuốc, đầy hiệu quả, của Daniel Lopatin.

Dẫn đường cho Batman