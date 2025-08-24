Gom vàng chưa đầy một tháng, nhà đầu tư bỏ túi khoản lãi bất ngờ

Tăng gần 2 triệu đồng

Mở cửa phiên đầu tuần (ngày 18/8), giá vàng miếng SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng lên mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến trưa, giá vàng miếng tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, lên 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước đó, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng.

Sáng 19/8, bất chấp trời mưa lớn và giá vàng lập đỉnh 125 triệu đồng/lượng, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng mua vàng tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Giá vàng 9999 không điều chỉnh, giao dịch quanh mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 20/8, giá vàng miếng SJC giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng, về mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phiên 21/8, giá vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên mức cao chưa từng có, giao dịch ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).