Gốm BỤT - Thương hiệu Gốm mang đậm bản sắc văn hóa và hơi thở Phật pháp

Dòng sản phẩm độc bản và cao cấp nhất của Gốm BỤT được làm theo phương pháp Be chạch (Be chạch là công đoạn mà người thợ vê khối đất dẻo thành những dải nhỏ, xếp chồng những dải đất này lên nhau theo vòng tròn để tạo hình sản phẩm theo ý muốn). Dòng gốm này đặc biệt bởi bề mặt của nó vốn đã có độ lồi lõm tự nhiên do dấu tay người thợ để lại trong quá trình tạo hình cho gốm, và sự lồi lõm tự nhiên này vô tình tạo ra khối của ánh sáng trên bề mặt sản phẩm. Người ta có thể tạo cùng phom dáng, chọn cùng loại men,... nhưng những dấu tay của người làm - cũng chính là "họa tiết" trang trí trên bề mặt gốm - là duy nhất.

Be chạch - Dòng sản phẩm độc bản và cao cấp nhất của Gốm BỤT.

Gốm Be chạch đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, chỉn chu của người làm nhưng cũng là vùng đất rộng để người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Việc phục dựng, sáng tạo từ những giá trị văn hóa thuộc di sản truyền thống cha ông cộng cùng tâm huyết của người nghệ sĩ gốm đã làm nên nét độc đáo cho sản phẩm của Gốm BỤT, tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu gốm.

Và một khi đã yêu, người ta không chỉ trân trọng, nâng niu bình gốm Be chạch độc bản đó mà còn thay Gốm BỤT trở thành một vị "sứ giả" lan tỏa niềm say mê tới mọi người xung quanh, để ngày một nhiều người hơn biết tới dòng gốm duy mỹ độc bản này.