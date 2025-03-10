Golden Dome Trung Quốc theo dõi 1.000 tên lửa cùng lúc, siêu công nghệ AI và Big Data, hủy diệt mọi tên lửa

Trong cuộc đua công nghệ quân sự, Trung Quốc vừa khiến thế giới sửng sốt khi thử nghiệm thành công ‘Golden Dome’, hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu đầu tiên trên thế giới, tích hợp AI và Big Data, có thể theo dõi 1.000 tên lửa cùng lúc. Khi Mỹ còn ‘mơ màng’ với kế hoạch, Bắc Kinh đã biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực, sẵn sàng thống trị bầu trời. Đây là bước ngoặt hay mối đe dọa mới?

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, Trung Quốc đã âm thầm đạt được một bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Tháng 9/2025, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Nam Kinh (Nanjing Research Institute of Electronics Technology) đã công bố và triển khai thử nghiệm thành công một nguyên mẫu hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu mang tên ‘Nền tảng Dữ liệu Lớn Phát hiện Cảnh báo Phân tán’ (Distributed Early Warning Detection Big Data Platform), thường được gọi là ‘Golden Dome’ - một biến thể của ý tưởng ‘Vòm Vàng’ mà Mỹ từng đề xuất.

Hệ thống này không chỉ đánh dấu sự tiến bộ nhanh chóng của Bắc Kinh trong công nghệ quân sự mà còn đặt ra thách thức cho các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ, vốn vẫn đang loay hoay ở giai đoạn lập kế hoạch.

Trung Quốc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu đầu tiên trên thế giới bằng vệ tinh gọi là ‘Golden Dome’. Ảnh minh họa/focus.ua

Mục tiêu và thiết kế tổng thể

Golden Dome của Trung Quốc được thiết kế để tạo ra một lớp bảo vệ toàn cầu, cho phép theo dõi và phân tích các mối đe dọa tên lửa từ bất kỳ đâu trên hành tinh.

Khác với các hệ thống phòng thủ khu vực truyền thống, nguyên mẫu này hướng tới phạm vi phủ sóng toàn cầu, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng để xây dựng một bức tranh tình huống thống nhất.

Mục tiêu chính là hỗ trợ Lực lượng Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong việc phát hiện sớm, dự đoán quỹ đạo và hướng dẫn các hệ thống đánh chặn, từ đó nâng cao khả năng sống sót trước các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, bao gồm cả tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình.

Hệ thống được mô tả là ‘phân tán về mặt vật lý nhưng thống nhất về mặt logic’, nghĩa là nó không yêu cầu thay thế toàn bộ các nền tảng cũ mà có thể hòa quyện dữ liệu từ các hệ thống khác nhau - do các nhà cung cấp khác nhau sản xuất, triển khai ở các khu vực và thời kỳ khác nhau.