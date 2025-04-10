Gợi ý địa điểm chơi tết Trung thu năm 2025 ở TPHCM

"Phố đèn lồng" Lương Nhữ Học

Khu vực Lương Nhữ Học, đoạn giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo, TPHCM được mệnh danh là "phố đèn lồng" hay "thủ phủ đèn lồng".

Nơi đây nổi tiếng với truyền thống sản xuất và buôn bán lồng đèn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần Trung thu của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn.

Con phố này bắt đầu được trang trí rực rỡ từ đầu tháng 8 âm lịch. Khung giờ sôi động nhất là từ 19h-21h. Tại đây, du khách có thể tham quan, chụp ảnh, mua các mẫu đèn lồng từ truyền thống tới cách tân.

Các loại đèn nhỏ, đơn giản bằng giấy có giá từ 25.000 - 30.000 đồng, loại trung bình dao động 30.000 - 80.000 đồng. Các mẫu cầu kỳ, có đèn LED, lớn hơn hoặc mẫu "hot trend" có thể lên tới vài trăm nghìn đồng.