Gói thầu cao tốc 880,7 tỷ đồng: Liên danh Trường Sơn trúng thầu, nhiều ông lớn như Vinaconex, Đèo Cả... không đạt về kỹ thuật

Đáng chú ý, ngày 23/5/2025, Vinaconex là một trong các đơn vị trong liên danh được công bố trúng Gói thầu XL1 – thi công đoạn La Sơn – Hòa Liên thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, do Ban QLDA đường HCM làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá trúng hơn 2.705 tỷ đồng và bao gồm cả khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lắp đặt thiết bị. Trước đó, trong quý 1/2025, Vinaconex cũng góp mặt trong liên danh trúng Gói thầu số 02XL-BA do Ban QLDA Điện 3 (Tập đoàn EVN) mời thầu. Đây là gói thầu xây lắp công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1, với giá trị trúng thầu hơn 4.334,5 tỷ đồng.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu VCG thời gian qua. Nguồn: Fitrade.kinhtechungkhoan.vn

Về tài chính, quý 1/2025 ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm của Vinaconex so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt 2.596 tỷ đồng, giảm nhẹ, trong khi giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 317,6 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với mức 754,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 151,4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 482,6 tỷ đồng của quý 1/2024. Nguyên nhân chính được cho là do biên lợi nhuận giảm và một số dự án có tiến độ thi công chậm hơn kế hoạch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG vẫn duy trì đà phục hồi tích cực từ đầu năm đến nay. Sau khi chạm đáy quanh vùng 18.000–19.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2024, mã CP này đã bước vào chu kỳ tăng giá ổn định. Tính đến ngày 26/5/2025, VCG giao dịch ở mức 23.050 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 20% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần nhất đạt khoảng 14 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền tổ chức đang quay trở lại.

Về mặt kỹ thuật, các chỉ báo như RSI, MACD và đường trung bình MA đều cho tín hiệu tích cực, hỗ trợ cho xu hướng tăng trung hạn. Với mức định giá hiện tại, P/E khoảng 21,9 và P/B ở mức 1,22, cổ phiếu VCG vẫn được đánh giá hợp lý trong nhóm ngành xây dựng. Nhiều công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tăng tỷ trọng với mục tiêu giá dao động từ 24.500 đến 25.000 đồng/cổ phiếu trong quý tới.