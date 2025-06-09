‏Gọi rõ, pin trâu, màn mượt: Tecno Spark Go 2 giá 2 triệu đồng có đáng mua?

‏Mới đây, Tecno vừa chính thức mở bán dòng smartphone giá rẻ Spark Go 2 tại thị trường Việt Nam. Với mức giá chỉ giao động trên dưới 2 triệu đồng tuỳ cấu hình và các chương trình ưu đãi cộng thêm tại các nhà bán lẻ, model này hứa hẹn là dòng sản phẩm “đáng gờm” khi đặt cạnh các sản phẩm cùng tầm giá. ‏

Tecno Spark Go 2 cho cảm giác cầm nắm thoải mái, hãng cũng đi kèm 1 ốp lưng khi mua máy.

‏Ấn tượng đầu tiên khi cầm máy chính là cảm giác nhẹ, dễ cầm và khá chắc tay. Mặt lưng xử lý nhám hạn chế bám mồ hôi, sử dụng lâu vẫn dễ chịu. Với bốn màu sắc chính thức gồm Đen Nét Họa, Trắng Màn Sương, Xám Titan và Xanh Ngọc Lam, Spark Go 2 mang lại vẻ ngoài hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm người dùng.‏