‏Gọi rõ, pin trâu, màn mượt: Tecno Spark Go 2 giá 2 triệu đồng có đáng mua?

Mới đây, Tecno vừa chính thức mở bán dòng smartphone giá rẻ Spark Go 2 tại thị trường Việt Nam. Với mức giá chỉ giao động trên dưới 2 triệu đồng tuỳ cấu hình và các chương trình ưu đãi cộng thêm tại các nhà bán lẻ, model này hứa hẹn là dòng sản phẩm “đáng gờm” khi đặt cạnh các sản phẩm cùng tầm giá.
Ấn tượng đầu tiên khi cầm máy chính là cảm giác nhẹ, dễ cầm và khá chắc tay. Mặt lưng xử lý nhám hạn chế bám mồ hôi, sử dụng lâu vẫn dễ chịu. Với bốn màu sắc chính thức gồm Đen Nét Họa, Trắng Màn Sương, Xám Titan và Xanh Ngọc Lam, Spark Go 2 mang lại vẻ ngoài hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm người dùng.
Màn hình 6,67 inch độ phân giải HD+ với tần số quét 120Hz tạo khác biệt rõ trong thao tác cuộn trang, lướt mạng xã hội và đọc tin tức. Dynamic Port 2.0 tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng việc hiển thị thông báo sạc hay cuộc gọi ngay quanh camera trước khiến trải nghiệm thêm phần thú vị và tiện lợi.
Về chất lượng âm thanh, Hệ thống loa kép hỗ trợ DTS cho âm lượng lớn, giọng thoại rõ, xem video ít bị bí tiếng. Trong các cuộc gọi loa ngoài, âm lượng đủ lớn để nhiều người cùng nghe rõ. Với nhu cầu giải trí cơ bản, đây là ưu điểm hiếm thấy ở tầm giá 2 triệu đồng.
Tiếp đến, viên pin 5000mAh cũng đáp ứng tốt cường độ sử dụng cao. Với thói quen dùng 3G/4G, xem video, nhắn tin, gọi điện, thiết bị có thể hoạt động thoải mái đến cuối ngày. Thời gian onscreen trung bình khoảng 6 giờ liên tục vẫn còn pin. Sạc 15W tuy không quá nhanh nhưng ổn trong phân khúc, đặc biệt khi máy đã trang bị cổng USB-C tiện lợi.
Về hiệu năng, Spark Go 2 dùng vi xử lý Unisoc T7250, bộ nhớ trong 64GB. Tại thị trường Việt Nam hiện có hai lựa chọn RAM: bản 3GB (hỗ trợ mở rộng 3GB RAM ảo, tổng 6GB) và bản 4GB tùy hệ thống phân phối. Các ứng dụng phổ biến như Zalo, Messenger, TikTok, YouTube vận hành ổn định; khi mở thêm trò chơi nặng có thể xuất hiện độ trễ nhẹ. Thiết bị chạy Android 15 Go với giao diện HiOS dễ sử dụng, tích hợp các tiện ích AI như gợi ý viết và dịch nhanh.
Một điểm khá ấn tượng ở chiếc smartphone giá rẻ này đó là phần cảm biến vân tay đặt cạnh bên khá nhạy, mở khoá nhanh và ổn định ngay cả khi tay ướt. Máy còn có hồng ngoại để điều khiển tivi, điều hoà, các thiết bị gia dụng... Đặc biệt, chuẩn IP64 mang lại sự yên tâm khi sử dụng trong điều kiện mưa nhỏ hoặc môi trường bụi.
Về phần camera, camera sau 13MP và camera trước 8MP kèm đèn flash kép đáp ứng nhu cầu chụp cơ bản. Ảnh chụp ban ngày sáng rõ, selfie buổi tối với đèn flash cho chất lượng tốt hơn kỳ vọng ở phân khúc giá rẻ.
Tổng thể, Tecno Spark Go 2 là một lựa chọn khá ấn tượng trong tầm giá 2 triệu đồng. Máy đáp ứng tốt nhu cầu thiết yếu: nghe gọi rõ, pin bền, màn hình mượt, loa to, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết tiện lợi ít thấy ở phân khúc này. Với học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh cần một thiết bị bền, dễ dùng, nhưng thiết kế vẫn phải đẹp, thời trang… thì Tecno Spark Go 2 xứng đáng nằm trong danh sách nên cân nhắc.