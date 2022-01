Gọi cơm rang dưa bò, cô nàng ngã ngửa 'combo kinh dị' đi kèm

Chưa hết, cô nàng tiếp tục mở hộp dưa bò nhưng vừa đảo đũa được vài cái lại lấy ra được một vật thể lạ. Thứ này vừa dài lại nhớm nháp, nhìn trông chẳng rõ là túi ni lông hay dưa "bay màu".

Quá hãi hùng bên ngoài nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn, cô nàng nói: "Cơm rang dưa bò dạo này được ưu đãi cho thêm nhiều topping ghê".

Video: Phải chăng dưa bay màu trong hộp dưa bò.

Bài đăng ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Việc đồ ăn có sự xuất hiện của một vài vật thể/sinh vật lạ dù nhỏ nhặt cũng đã khiến thực khách cảm thấy... rờn rợn, buồn nôn. Ấy vậy mà M.N.H lại nhận nguyên "combo" thế kia, thử hỏi từ nay về sau sao còn đủ dũng khí ăn món này nữa?!

- Trong hộp dưa bò là cái túi bóng sao ý nhỉ? To đùng như vậy mà không biết thì đúng là không có một tí tâm nào.