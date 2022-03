Góc quay khác 'bóc' cảnh Mercedes tông chết người ở Quảng Ninh lao vun vút?

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên MXH chiều 27/3

Theo thông tin trên VietNamNet, chứng kiến vụ tai nạn, người dân chạy ra ứng cứu và yêu cầu tài xế xuống xe thì người này tiếp tục điều khiển xe lao đi, húc tung lan can cầu Hoà Bình, lao xuống bãi cỏ bên cạnh mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe đâm vào gốc cây, hư hỏng phần đầu. Đặc biệt, thi thể của bà T. không còn nguyên vẹn, nhiều bộ phận trên cơ thể vương vãi ra đường khiến người dân kinh hãi.

Trong đoạn clip lan truyền trên MXH có thể thấy, sau khi lùi ra được khỏi nhà dân, chiếc xe lao vun vút ra đường, suýt đâm vào một chiếc ô tô màu trắng. May mắn, chiếc ô tô này đã đánh hết lái, rẽ nhanh sang bên trái để tránh được va chạm.