Góa phụ họ Ngô và lớp bụi trăm năm lịch sử

Bộ phim càng hấp dẫn hơn, khi nhân vật chính mà Tôn Lệ thủ vai có thật trong lịch sử. Vậy, Châu Doanh trong lịch sử là ai? Bà giống và khác nhân vật Tôn Lệ thủ vai ra sao?

Bức tranh (bên trái) được cho là vẽ chân dung bà Châu Doanh và diễn viên Tôn Lệ (bên phải) - người thủ vai Châu Doanh trên phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Hơn một trăm năm trước, bằng đức hạnh và tinh thần can đảm của mình, bà đã trở thành một nữ thương nhân nổi tiếng nhất Thiểm Tây, Trung Quốc. Cùng với việc đóng góp 10 vạn lạng bạc cho triều đình, bà được Từ Hy Thái Hậu phong "Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân". Danh tiếng của bà hiện vẫn được bách tính quê hương lưu truyền hậu thế.

Nhưng Châu Doanh là một người phụ nữ không được may mắn. 17 tuổi, bà được gả vào nhà họ Ngô, mới được hơn 1 năm, chồng bệnh qua đời, cha chồng cũng mất, bà thân cô thế cô, một mình ở lại và chèo chống cả một đại gia tộc sắp tan vỡ. Những câu chuyện của bà chỉ còn được kể lại theo lời con cháu, nhưng câu chuyện như thật như ảo, khiến cho cuộc đời bà cứ như một huyền thoại.

Đến Kính Dương, bước vào khuôn viên Ngô gia xưa cũ, nơi bà đã từng sinh sống, bạn sẽ thấy những bức tranh bằng gốm tinh tế, như trong một bộ phim cổ trang. Sau những thằng trầm của thời gian, sự lộng lẫy của nơi đây như muốn nói với chúng ta về danh tiếng và vinh quang của nữ chủ nhân trong quá khứ.

Châu Doanh là ai?

Theo một số bằng chứng lịch sử để lại, Châu Doanh tên thật là Châu Linh (周玲), sinh năm 1869 tại Tam Nguyên, Thiểm Tây, Trung Quốc.

Bà là con gái nuôi của Châu Mỹ Thôn, một thương gia giàu có. Dựa vào sự giàu có và danh tiếng, nhà họ Châu cũng được coi như một gia đình trâm anh thế phiệt.

Ngô Gia đại viện.

Tuy giàu có, nhưng Châu Mỹ Thôn không phải một trọc phú, ông làm từ thiện, hết lòng giúp đỡ người nghèo, được coi như là 'phật sống'.

Chỉ có điều ông mất sớm, con trai ông cũng chính là anh trai của Châu Linh (Châu Doanh) vô dụng, không quản lý nổi việc kinh doanh, khiến gia đình đi xuống, không còn như trước.

Dù vậy, lòng tốt của Châu Mỹ Thôn đã như một hạt giống, gieo vào lòng cô bé Châu Doanh, chính là những điều đã cùng cô đi hết quãng đường khó khăn sau này.