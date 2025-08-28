Góa phụ họ Ngô và lớp bụi trăm năm lịch sử

Bộ phim càng hấp dẫn hơn, khi nhân vật chính mà Tôn Lệ thủ vai có thật trong lịch sử. Vậy, Châu Doanh trong lịch sử là ai? Bà giống và khác nhân vật Tôn Lệ thủ vai ra sao?
Hơn một trăm năm trước, bằng đức hạnh và tinh thần can đảm của mình, bà đã trở thành một nữ thương nhân nổi tiếng nhất Thiểm Tây, Trung Quốc. Cùng với việc đóng góp 10 vạn lạng bạc cho triều đình, bà được Từ Hy Thái Hậu phong "Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân". Danh tiếng của bà hiện vẫn được bách tính quê hương lưu truyền hậu thế.
Nhưng Châu Doanh là một người phụ nữ không được may mắn. 17 tuổi, bà được gả vào nhà họ Ngô, mới được hơn 1 năm, chồng bệnh qua đời, cha chồng cũng mất, bà thân cô thế cô, một mình ở lại và chèo chống cả một đại gia tộc sắp tan vỡ. Những câu chuyện của bà chỉ còn được kể lại theo lời con cháu, nhưng câu chuyện như thật như ảo, khiến cho cuộc đời bà cứ như một huyền thoại.
Đến Kính Dương, bước vào khuôn viên Ngô gia xưa cũ, nơi bà đã từng sinh sống, bạn sẽ thấy những bức tranh bằng gốm tinh tế, như trong một bộ phim cổ trang. Sau những thằng trầm của thời gian, sự lộng lẫy của nơi đây như muốn nói với chúng ta về danh tiếng và vinh quang của nữ chủ nhân trong quá khứ.
Châu Doanh là ai?
Theo một số bằng chứng lịch sử để lại, Châu Doanh tên thật là Châu Linh (周玲), sinh năm 1869 tại Tam Nguyên, Thiểm Tây, Trung Quốc.
Bà là con gái nuôi của Châu Mỹ Thôn, một thương gia giàu có. Dựa vào sự giàu có và danh tiếng, nhà họ Châu cũng được coi như một gia đình trâm anh thế phiệt.
Tuy giàu có, nhưng Châu Mỹ Thôn không phải một trọc phú, ông làm từ thiện, hết lòng giúp đỡ người nghèo, được coi như là 'phật sống'.
Chỉ có điều ông mất sớm, con trai ông cũng chính là anh trai của Châu Linh (Châu Doanh) vô dụng, không quản lý nổi việc kinh doanh, khiến gia đình đi xuống, không còn như trước.
Dù vậy, lòng tốt của Châu Mỹ Thôn đã như một hạt giống, gieo vào lòng cô bé Châu Doanh, chính là những điều đã cùng cô đi hết quãng đường khó khăn sau này.
Đến đây, ta có thể thấy, Châu Doanh thực chất không phải một cô gái giang hồ như trên phim.
Năm 17 tuổi, Châu Doanh được anh trai gả cho con trai một gia đình kinh doanh có tiếng tại Thiểm Tây, Kính Dương - chồng là Ngô Sính.
Ngô Sính từ nhỏ đã làm kinh doanh, cùng với Châu Doanh môn đăng hộ đối, là con trai độc nhất của Ngô Úy Văn.
Từ nhỏ, Ngô Sính đã gặp qua Châu Doanh, chuyện tình thật sự của họ ra sao không ai biết rõ, nhưng trên phim đã xây dựng một nhân vật Ngô Sính ấm áp, dịu dàng, có lẽ, nhà làm phim muốn chúng ta có một ấn tượng thật tối với ông ấy.
Thật không may, Ngô Sính thân thể yếu, còn mặc một loại bệnh giống như bệnh lao thời bấy giờ. Ngô Gia có tiền, có thế nhưng bệnh lao thời đó cũng không thể chữa khỏi.
Trong phim, xây dựng hình ảnh, Ngô Sính bị Thẩm Tinh Di đánh trọng thương, phải cưới 1 cô gái về để xung hỉ, Châu Doanh thay Hồ Vĩnh Mai "xung hỉ" lên kiệu hoa cứu Ngô Sính, nhưng về sự thật thì một nhà phú thương như nhà họ Châu ngày đó không lý nào lại để con gái phải làm việc này.
Có thể suy ra, lúc ấy nhà họ Châu cũng đã mạt vận, anh trai liền dùng cuộc hôn nhân này để cứu vãn. Châu Doanh có thể đã biết trước tình hình Ngô Sính, nhưng "anh trai như cha" bà vẫn phải làm theo và chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cuộc hôn nhân ấy có thể không đạt được ý định "xung hỉ" như nhà họ Ngô mong muốn ban đầu, nhưng nó chính là bước đệm cho một nữ doanh nhân lừng lẫy về sau này!
Từ một góa phụ trở thành doanh nhân giàu nhất Thiểm Tây
Theo người đời kể lại, Châu Doanh vào Ngô Gia chưa được một năm, Ngô Sính đã bệnh nặng mà qua đời.
Cũng có người nói, Sau khi Châu Doanh làm dâu được 3 năm, Cha chồng Ngô Úy Văn trên đường đi làm ăn, gặp nạn rồi qua đời. Ngô Sính nghe tin cha mất, sẵn bệnh nặng trong người, cũng sớm từ trần.
Châu Doanh và Ngô Sính có một người con gái, nhưng cũng chết sớm, cuối cùng đành phải nhận Ngô Hoài Tiên của 1 chi phụ nhà họ Ngô làm con nuôi.
Từ đó, Nhà họ Ngô không có đàn ông gánh vác, không còn được như trước đây, tất cả chỉ dựa vào một mình Châu Doanh. Bà sống trong nhà họ Ngô, bị ghẻ lạnh, cô đơn, không có con nối dõi.
Tuy nhiên với tính cách mạnh mẽ từ nhỏ, lại có năng lực kinh doanh, bà với trí tuệ, năng lực và can đảm, giành được vị trí quản gia của Ngô Gia. Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của những người khác, Châu Doanh dần dần có quyền quản lý các cửa hàng, đất đai, vốn và các bất động sản khác của nhà họ Ngô. Sớm trở thành người đứng đầu Ngô Gia Đông Viện.
Sau đó, Châu Doanh bắt đầu đi sâu vào việc kinh doanh của nhà họ Ngô. Vào thời điểm đó, một cửa hiệu đang hỗ trợ việc kinh doanh của nhà họ Ngô rất tốt, chuyên bán dược liệu, tại Dương Châu tên Ngự Long Toàn bổng xuất hiện một vài điểm đáng nghi.
Châu Doanh đã đến, làm rõ mọi chuyện, tự mình điều tra làm sáng tỏ mọi việc, và khai trừ những kẻ gian dối.
Bà cũng cất nhắc những người trung thực lên làm quản lý của Ngự Long Toàn.
Châu doanh không những biết dùng người tài, mà còn có thể phát hiện người tài. Mô hình kinh doanh bà đề ra là "Hàng Thật Giá Thật", coi danh tiếng của một thương nhân như mạng sống.
Đọc đến đây, chắc các bạn cũng thấy những chi tiết trong phim đều được dựa theo cuộc đời thật của bà.
Thời mạt Thanh, triều đình loạn lạc, nhân dân lầm than, một số thương nhân thấy vậy cố tình tăng giá trục lợi.
Nhưng Châu Doanh thì không, bà vẫn bán kê cho dân theo giá cũ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khủng hoảng, hết lần này đến lần khác. Và được dân chúng hết sức yêu mến.
Kể từ đó, sau nhiều năm chiến tranh, Bà đã thành thạo trong kinh doanh, sử dụng các quy tắc cạnh tranh thị trường lành mạnh, theo dõi những thay đổi của thị trường, để đưa ra các dự báo. Nó đã trở thành vũ khí ma thuật giàu có của bà.
Châu Doanh cũng là người đầu tiên thực hiện cơ cấu lại kinh doanh, phát hành "cố phiếu" cho hệ thống kinh doanh nhà họ Ngô "Công ty cổ phần đầu tiên của Trung Quốc" và đã mang lại một sức mạnh thật to lớn.
Ngô Gia trong nước đã có tới 108 cửa hàng, liên quan đến muối, thảo dược, gạo, dầu, cầm đồ và các ngành khác.
Bà làm thật nhiều điều tốt đẹp cho nhân dân, như sửa chữa gia cố nhà hỏng, miễn phí tiền thuê đất đến 20 năm cho nông dân, việc ấy thời đó đúng là một kỳ tích.
Bà làm từ thiện, trặm dặm quanh Kính Dương không bao giờ bị nạn đói, giải quyết khó khăn cho hàng chục nghìn người.
Bà được ca tụng như Bồ Tát sống, dân gian còn lưu truyền câu nói "Quả phụ đã nói, nhất định đạt được".
Trong cuộc đời của Châu Doanh, bà còn để lại một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp - đó là dinh thự nhà họ Ngô. Bà đã đến tận Bắc Kinh, xem xét kiến trúc của Tử Cấm Thành để về xây nên dinh tự ấy theo phong cách Tử Cấm Thành lộng lẫy, tráng lệ và có tới hơn 200 người làm.
42 tuổi, Châu Doanh qua đời, thật không may mắn, cũng như cuộc hôn nhân của bà. Buồn hơn nữa, ngay cả khi nghĩa trang nhà họ Ngô 50 mẫu, cây cối xum xuê, trang nghiệm lộng lẫy, nhưng cũng không có chỗ cho bà an nghỉ, chỉ vì luật lệ phong kiến hà khắc vì bà không có con nối dõi...
Người ta kể lại, mộ phần của bà cách nghĩa trang nhà họ Ngô 200m, nhưng hiện nay đã không còn dấu vết.
Nhiều năm sau đó, nhà họ Ngô cũng trải qua bao thăng trầm. Năm 1936 Ngô Hoài Tiên - con trai nuôi của Châu Doanh, hiến tặng toàn bộ gia sản cho cách mạng. Ngôi trường đào tạo cán bộ trẻ của ông cũng cung cấp cho cách mạng hơn 12 vạn chí sĩ chống Nhật. Ông qua đời năm 1972.
Trích từ Fanpage Tử Cấm Thành