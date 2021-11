'Góa phụ đen' Scarlett Johansson trở lại màn ảnh cùng 'Sing 2'

Bên cạnh sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng phần 1, Đấu trường âm nhạc 2 còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như chủ nhân siêu hit Happy - Pharrell Williams, Letitia Wright và các diễn viên hài Eric Andre, Chelsea Peretti. Đáng chú ý nhất là Bono - trưởng nhóm nhạc nổi tiếng U2, người từng 2 lần được đề cử giải Oscar hạng mục âm nhạc, chủ nhân ca khúc I still haven’t found what i’m looking for. Đấu trường âm nhạc 2 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Bono khi ông lần đầu góp giọng cho một bộ phim hoạt hình.

Chris Meledandri, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Illumination đã nói về bộ phim: "Sing 2 hơn cả một tựa phim hoạt hình. Bộ phim đưa khán giả vào một thế giới 'ảo' nhưng thực, với các nhân vật phức tạp, mỗi người đều có khát vọng táo bạo và gặp phải nhiều thách thức mà khán giả hoàn toàn có thể thấy mình trong đó. Bộ phim như một buổi nhạc kịch về sự theo đuổi ước mơ không ngừng của một người, bất kể những thử thách cản trở lớn đến mức nào".

Với câu chuyện truyền cảm hứng, đan xen nhiều tình tiết hài hước, vui nhộn cùng âm nhạc đặc sắc, Đấu trường âm nhạc 2 sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa và trải nghiệm điện ảnh bùng nổ tại rạp chiếu.