Gỡ vướng trong định giá đất

Hơn nửa năm nằm trong danh sách được tháo gỡ vướng mắc, mới đây, Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm) chính thức được UBND TP.HCM phê duyệt giá đất cụ thể, với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng.

Dự án do Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, động thổ tháng 9/2022, nhưng nhiều năm chưa thể triển khai do vướng nghĩa vụ tài chính. Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm có tổng vốn đầu tư 20.100 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị. Khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài dự án này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 9 dự án được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt giá đất, với tổng số thu hơn 52.599 tỷ đồng. Một số dự án có nguồn thu lớn gồm: khu đất tại xã Cần Giờ (gồm xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh cũ), thuộc Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (27.317 tỷ đồng); khu đất 14,8 ha phường An Phú dùng để thanh toán theo hợp đồng BT cho Dự án Đường song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây (3.469 tỷ đồng)…