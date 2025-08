Gỡ nút thắt pháp lý để giảm giá nhà

Thời gian thực hiện dự án kéo dài làm tăng giá nhà

Dù dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng giúp người thu nhập thấp an cư tại đô thị lớn như TP.HCM, nhưng sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, Dự án Nhà ở xã hội Thạnh Tân (phường Dĩ An) vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều người mua rơi vào cảnh “vừa chờ nhà, vừa gánh nợ”. Đáng chú ý, giá bán thực tế hiện nay đã bị đội lên hàng trăm triệu đồng so với thời điểm ban đầu.

Cụ thể, khoảng năm 2014, khi chủ đầu tư chính thức công bố ra thị trường, Dự án Nhà ở xã hội Thạnh Tân (Happy Home) được quảng bá là giải pháp nhà ở giá rẻ dành cho công nhân, viên chức và người lao động thu nhập thấp. Thời điểm đó, mỗi căn hộ diện tích 38 m2 được chào bán với mức giá khoảng 500 triệu đồng/căn (tương đương khoảng 13 triệu đồng/m2). Người mua chỉ cần thanh toán trước khoảng 30%, phần còn lại được hỗ trợ vay ưu đãi từ ngân hàng.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, đến nay, công trình vẫn chưa được bàn giao hoàn thiện như cam kết ban đầu. Công trình hiện nay vẫn dở dang, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh, còn nội thất và tiện ích thì vẫn “trên giấy”. Song, điều khiến người mua bức xúc hơn là giá bán hiện nay bị điều chỉnh tăng thêm khoảng 380 triệu đồng/căn, nâng tổng giá một căn 38 m2 lên trên 880 triệu đồng (tăng gần 76% so với mức giá ban đầu).