Gõ cửa từng nhà, giúp người dân kê cao đồ đạc trước giờ bão số 12 đổ bộ

Đà Nẵng: Gõ cửa từng nhà, giúp người dân kê cao đồ đạc trước giờ bão đổ bộ. Clip: Thanh Nhật

Sáng 22-10, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Thần Gió, bão Fengshen), TP Đà Nẵng có mưa nhẹ. Tuy nhiên, do bão được dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng, các lực lượng bộ đội, dân quân đã tổ chức giúp người dân kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản.

Dân quân phường Hoà Khánh giúp người dân kê cao đồ đạc. Ảnh: THANH NHẬT

Giúp người dân "rốn ngập" kê cao đồ đạc

Ghi nhận tại hẻm 161 đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh) – nơi được coi là “rốn ngập” của TP Đà Nẵng, các lực lượng bộ đội, dân quân đã đến "gõ cửa từng nhà" để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc.

Các thiết bị điện tử như tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước… của người dân được lực lượng dân quân phường Hoà Khánh nhanh chóng kê lên vị trí an toàn, tránh ngập nước.

Từ đầu hẻm, áo phao đã chuẩn bị, sẵn sàng phân phát cho lực lượng làm nhiệm vụ hoặc người dân trong tình huống khẩn cấp.