Gỡ chốt ‘nóng’, ‘hành lang xanh’ cho khách chơi xuyên 12 tỉnh, thành

Ngay cả khi dịch có chiều hướng diễn biến tăng nặng, ông Dương Đức Hùng khẳng định, Hải Phòng chưa đặt ra tình huống đó và chuyện lập lại chốt kiểm dịch. Thay vào đó, TP sẽ đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh ở cộng đồng. Khách du lịch đi theo tour, tuyến đều có hướng dẫn cụ thể của Sở Du lịch để đảm bảo không lây dịch ra cộng đồng.

Một vấn đề khác là việc công khai danh sách các điểm đến, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn. Đến nay, hầu hết các địa phương đều đã kiểm tra, chứng nhận cho các cơ sở đạt chuẩn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Phạm Tiến Dũng - Giám đốc công ty Golden Tour - thì đúng là có danh sách cơ sở an toàn, song chưa phải là chính thống. Ông dẫn chứng, khi ông hỏi thì có khách sạn ở địa phương trả lời chung chung, hoặc nếu cần thông tin “mời hỏi CDC”; hoặc cơ quan quản lý cũng không dám khẳng định là thông tin đó chính thống vì nó thay đổi hàng ngày.

“Chúng tôi phải lục tung trang web của Sở Y tế, Sở Du lịch hay của UBND các tỉnh, thành mà không thấy”, ông Dũng nói.

Trước thắc mắc này, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, cho rằng đây chỉ là thủ tục hành chính, không có vướng mắc gì khi triển khai. Các cơ sở an toàn ở Thanh Hóa đều được dán mã quét QR, dán nhãn an toàn.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cũng cho biết, tỉnh đã kiểm tra và ban hành danh sách các cơ sở an toàn theo 3 cấp độ: an toàn cao, an toàn và không an toàn; công bố công khai trên trang web của Sở Du lịch. Đương nhiên, các cơ sở không an toàn sẽ không được phép đón khách. Các đơn vị được phép đón khách sẽ có tem dán trên cửa khách sạn.