GMARS tốc độ 100km/h, tầm bắn 700km, hỏa lực gấp đôi HIMARS, công nghệ pod đôi quyết định cuộc chơi

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại đòi hỏi tốc độ và sức mạnh hủy diệt vượt trội, GMARS, ‘quái vật’ pháo phản lực di động do Đức và Mỹ hợp sức sáng tạo, đang nổi lên như một cơn địa chấn. Với khả năng bắn đôi gấp đôi HIMARS của Mỹ, tầm bắn lên đến 700km và nền tảng xe bánh lốp 8x8 siêu cơ động, hệ thống này không chỉ thay thế ‘ông già’ MARS II của Đức mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho pháo binh châu Âu. Liệu GMARS có phải là ‘vũ khí bí mật’ giúp NATO lật ngược thế cờ, quyết định thắng bại trên chiến trường tương lai?

Hệ thống GMARS. Ảnh: Rheinmetall.com

Sự ra đời của một ‘siêu phẩm’ công nghệ

GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System) là hệ thống pháo phản lực đa năng được phát triển từ năm 2023 bởi liên minh chiến lược giữa Rheinmetall, 'ông lớn' Đức về xe cơ giới chiến thuật, và Lockheed Martin, 'ông trùm' Mỹ với hơn 50 năm kinh nghiệm về rocket.

MLRS 'HIMARS Triều Tiên' biến HIMARS Mỹ thành 'pháo hoa', bí mật công nghệ thay đổi cuộc chơi

Hệ thống này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của châu Âu sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, nơi các hệ thống pháo phản lực cũ kỹ như MARS II của Đức đã phải nhường chỗ cho những giải pháp hiện đại hơn.

Được công bố chính thức tại triển lãm Eurosatory 2024 ở Paris, GMARS không chỉ là bản nâng cấp của HIMARS mà còn là biểu tượng cho sự tự chủ sản xuất châu Âu, với hơn 80% linh kiện được chế tạo ngay trên lục địa già.

Sự hợp tác này tận dụng thế mạnh của cả hai bên: Rheinmetall cung cấp nền tảng xe HX 8x8, dòng xe đã được Quân đội Đức sử dụng rộng rãi, trong khi Lockheed Martin đóng góp công nghệ launcher và đạn dược từ dòng MLRS Family of Munitions (MFOM).

Một hệ thống có thể thay thế dần 36 khẩu M270 MLRS cũ kỹ của Đức, với kế hoạch mở rộng lên 70 khẩu trong tương lai gần.