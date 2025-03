Give.Asia chuyển tiền ủng hộ Bắp cho bé khác; Uỷ ban MTTQ địa phương vào cuộc sau lùm xùm hơn 16 tỷ

Catherine cũng chia sẻ rằng khi bắt đầu hỗ trợ trường hợp của bé Bắp, do không thạo tiếng Việt và gia đình bé cũng có rào cản ngôn ngữ, cô không nắm rõ tất cả các vấn đề liên quan. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm quyết định rằng việc chuyển số tiền quyên góp cho một bệnh nhi khác là hành động tốt nhất.

Catherine Nguyen, người khởi xướng chiến dịch ủng hộ bé Bắp trên Give.Asia, cho biết: "Do những tình huống bất ngờ và tranh cãi xung quanh người mẹ của bé, chúng tôi đã quyết định chuyển số tiền này cho một trẻ em khác đang cần giúp đỡ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH)".

Theo cập nhật mới nhất, số tiền 15.977 SGD (tương đương 11.876 USD) đã được chuyển sang hỗ trợ cho bé Minh Anh, thông qua chiến dịch "Help Minh Anh Fight for His Future" trên Give.Asia.

Trước đó, chiến dịch "A Mother's Fight for Minh Hai: A Story of Love, Sacrifice, and Hope" nhằm hỗ trợ bé Bắp đã được khởi xướng trên Give.Asia. Tuy nhiên, đến ngày 25/2, trước phiên livestream sao kê của TikToker Phạm Thoại, fanpage của Give.Asia thông báo dừng chiến dịch này khi chưa đạt đến mục tiêu 1,8 tỷ đồng. Thông báo cho biết: "Trước sự tiến triển của cậu, mẹ của Minh Hải đã thông báo với chúng tôi rằng không cần phải gây quỹ thêm nữa".

Buổi livestream ồn ào của Phạm Thoại và mẹ Bắp vẫn đang khiến dư luận tranh cãi.

Theo ZNews, ngoài Give.Asia, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) còn chia sẻ về việc nhận được quyên góp thông qua nền tảng GoFundMe. Chiến dịch trên GoFundMe có tên "Donate to give Bap a Chance: Fund his life-saving therapy" đã ngừng hoạt động sau khi nhận được 450 USD từ 5 nhà hảo tâm.

Từ cuối tháng 2, câu chuyện về việc ủng hộ bé Bắp điều trị ung thư đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chị Hòa và Phạm Thoại, người đứng ra kêu gọi quyên góp, đã nhận nhiều câu hỏi và chỉ trích từ dư luận. Tối 25/2, Phạm Thoại tổ chức buổi livestream sao kê, công khai số tiền đã nhận được từ các mạnh thường quân là 13,6 tỷ đồng và cho biết đã chuyển hết tiền đóng viện phí cho bé Bắp, chỉ còn lại hơn 50 triệu đồng.