Giúp doanh nghiệp du lịch tự tin mở cửa

Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính trong tháng 10, toàn tỉnh đón khoảng 5.500 lượt khách lưu trú, bằng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 10 tháng năm 2021, toàn tỉnh chỉ đón gần 484.000 lượt khách du lịch, bằng 43% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có hơn 20.000 lượt khách quốc tế (những người đã lưu trú sẵn ở trong nước, khách cách ly); doanh thu du lịch đạt 2.415,8 tỷ đồng, bằng 37% so với cùng kỳ.