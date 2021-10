Giữa trưa nắng, cô gái cầm xấp 500k phát người dân về quê

Những ngày qua, nhiều lao động ở các tỉnh Bình Dương, TP.HCM được hỗ trợ về quê. Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh về quê khiến không ít người rưng rưng.

Mới đây, trên các diễn đàn cư dân mạng tích cực ngợi khen nghĩa cử cao đẹp của một cô gái. Theo đó, giữa trưa nắng người này trong trang phục giản dị, vai khoác ba lô, tay cầm xấp tiền 500k phát cho dòng người về quê. Sau khi phát tâm, cô còn vẫy tay chào tạm biệt họ.