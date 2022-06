Giữa tin đồn hẹn hò Karik, Miu Lê bất ngờ nói chia tay?

Mới đây, Miu Lê và Karik lại bị fan bắt gặp đi cùng nhau, tiếp tục dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh Karik và Miu Lê bước ra từ cùng một địa điểm và di chuyển xuống hầm xe. Nam rapper tự tay mở cửa xe cho đằng gái khiến dân tình nháo nhào.