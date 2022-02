Giữa ồn ào chia tay, ông xã Hòa Minzy đăng ảnh thời trẻ, hát nhạc buồn

Your browser does not support the video tag.

Clip mới nhất trên tài khoản IG mà Minh Hải đăng tải. Anh nghêu ngao một ca khúc buồn.

"Đôi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ đau

Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính

Đôi khi anh dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai

Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai

Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn

Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn

Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ

Gian gian díu díu mập mờ

Nắm chưa xong đã vội đổ vỡ

Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn

Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn..."

Dựa trên những động thái này, dân tình càng thêm nghi ngờ chuyện cả hai chia tay là có cơ sở.

LIM

Theo Vietnamnet