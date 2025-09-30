Giữa mưa lũ, cô gái xa quê thức trắng đêm, căng thẳng chờ tin gia đình ở Lào Cai

Thấp thỏm, bất an

Đêm 29/9, giữa căn phòng trọ ở Hà Nội, Sùng Thị Sơ (SN 2002, quê thôn Khe Ron, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai) không tài nào chợp mắt.

Sơ đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy nỗi bất an vì không thể liên lạc được với gia đình ở Lào Cai đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão Bualoi.

Ở quê nhà Khe Ron, gia đình Sơ chỉ còn bố mẹ và bà nội 70 tuổi sống trong căn nhà gỗ nằm ven bờ suối. Ngày 29/9, mưa lớn trút xuống khiến nước lũ dâng cao.

Đến chiều cùng ngày, khu vực gia đình Sơ sinh sống đã bị nước lũ cô lập. Khoảng 17h, Sơ vẫn còn liên lạc được với mẹ.

Qua điện thoại, mẹ Sơ cho biết nước lũ đã dâng vào chuồng lợn và tràn vào nhà. Bên ngoài, dòng nước chảy xiết, cuốn phăng những bụi chuối, bụi tre của gia đình.