Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Trung Quốc gây bất ngờ khi xuống nước, cho nhà máy lắp ráp iPhone hoạt động giữa tâm dịch

Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu đã không trả lời ngay trước các yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính.

Các chuyến bay chở hành khách và hàng hóa đến và đi từ thành phố miền Trung Trung Quốc đang hoạt động bình thường, sân bay Trịnh Châu cho biết trong một thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của họ hôm thứ Bảy. Foxconn phải dựa vào sân bay này để vận chuyển iPhone đến các quốc gia khác.

Các nhà cung cấp của Apple tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau do việc Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero Covid. Tuy nhiên, các tác động này không quá lớn do đây thời điểm này thường là mùa thấp điểm và nhu cầu về thiết bị điện tử tiêu dùng đang ở mức thấp nhất.