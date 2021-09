Giữa lúc Jack ở ẩn trốn scandal, fan truyền tay clip nghi comeback?

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng fandom của Jack đã chia sẻ đoạn clip ghi lại story của Nguyễn Cường Thịnh hay còn được biết đến là Jombie - trưởng nhóm G5R.

Theo đó trong clip, nam rapper đã quay lại một đoạn nhạc cùng dòng caption: "Giọng ai quen không?".

Clip được cho là giọng hát của Jack trong sản phẩm mới

Không những thế, các fan còn bắt được khoảnh khắc tiêu đề của đoạn audio này bắt đầu bằng chữ Jack. Có người còn "soi" ra tên đầy đủ của audio chính là: "Jack kute saudoi" (Jack cute sầu đời).