Giữa đêm, người mẫu Linh Ngọc Đàm bất ngờ xin lỗi bạn trai cũ của Thiều Bảo Trâm

Người mẫu Linh Ngọc Đàm kể bắt đầu thân thiết ca sĩ Thiều Bảo Trâm vào năm 2021. Hai người hay nhắn tin, đi ăn, đi mua sắm. Cô thích đàn chị bởi vẻ nữ tính, tính cách dễ thương và biết quan tâm người khác.

Dịp mua nhà mới, Thiều Bảo Trâm mời 3 người em thân thiết là hot girl Xoài Non, Linh Ngọc Đàm và ca sĩ Tùng Maru sang nhà chơi.

Sau khi uống say, Thiều Bảo Trâm kể chuyện buồn tình cảm với nhóm bạn, cho họ xem thư tình, tin nhắn riêng liên quan mối quan hệ mới của bạn trai cũ tên T.

Sau khi xem loạt "bằng chứng" cùng lời khẳng định chắc nịch từ Thiều Bảo Trâm, cộng thêm việc "giận anh T. vì đã ngưỡng mộ và ủng hộ anh ấy nhiều đến mức tự cho mình cái quyền phán xét đúng sai", Linh Ngọc Đàm hùa theo, đăng story "đá xéo" bạn trai cũ của người chị thân thiết, gây ra scandal "bánh kem trà xanh" từng gây xôn xao năm 2021.