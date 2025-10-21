Giữa đêm, khách xếp hàng dài chờ ăn hủ tiếu ở vỉa hè TPHCM

Xếp hàng lúc nửa đêm

Nửa đêm, đoạn vỉa hè trên đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM) chật kín người và xe. Ngoài những thực khách đang ngồi kín các bàn ăn đặt trên đoạn vỉa hè, còn có dòng người đứng xếp thành hàng dài phía trước chiếc tủ kính đựng đầy thức ăn.

Phía sau tủ kính, 3-4 người phụ nữ tất bật chuẩn bị các món. Ai cũng khẩn trương làm việc bởi thực khách liên tục gọi đồ.

Không còn chỗ ngồi, khách đến sau phải xếp thành hàng dài chờ đợi đến lượt. Ảnh: Hà Nguyễn

Đây là quán hủ tiếu bán xuyên đêm, nổi tiếng đông khách do chị Lương Thị Mỹ Trang (SN 1974, phường Chợ Quán) đứng bán. Chị Trang cho biết, quán đã mở bán gần 10 năm, được đông đảo thực khách ủng hộ.

Trước đó, chị Trang bán hủ tiếu Nam Vang. Sau này, nhận thấy bán một món khó giữ chân thực khách nên chị quyết định tự chế biến các món hủ tiếu từ thịt heo, thịt gà để khách có nhiều lựa chọn hơn.

Chị kể: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Có lẽ quán đông là do sạch sẽ, thức ăn hợp khẩu vị nhiều người.

Ban đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa tìm được công thức nấu hợp khẩu vị thực khách. Sau đó 'nghề dạy nghề', tôi tích lũy kinh nghiệm, lắng nghe mong muốn của người ăn để tìm ra cách nấu phù hợp với nhiều người.