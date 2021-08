Giữa dàn idol đam mê siêu xe, một nam thần tượng được Knet khen ngợi hết lời vì sự lựa chọn xe riêng cực kỳ khiêm tốn dù rất giàu có

Cách đây vài ngày, Eunhyuk(Super Junior) đã đăng tải lên kênh YouTube riêng "1LDAN EUNHYUKEE" một video với tựa đề "1LDAN Drive with me???? Let me introduce the car that Eunhyuk of Super Junior rides???????? | 1LDAN EUNHYUKEE". Trong video này, thành viên Super Junior đã giới thiệu đến người hâm mộ chiếc xe mà anh đã lái trong suốt 8 năm qua.

Eunhyuknói: "Tôi đã mở kênh YouTube riêng nhưng cũng lâu rồi tôi chưa chào hỏi mọi người. Đầu tiên, tôi có rất nhiều điều muốn làm với kênh YouTube này và cũng có rất nhiều thứ muốn cho các bạn xem. Tôi muốn tạo ra những nội dung tập trung vào mảng nhảy múa, nhưng đồng thời tôi cũng muốn cho các bạn thấy hình ảnh chân thật của tôi trước tiên".