Giữa đại ngàn Trường Sơn, đồng bào Gié Triêng làm nên ‘kỳ tích cam Vinh’

Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng

Nép mình bên tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch, thôn Lao Đu (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) từng là vùng đất nghèo khó. Đồng bào Gié Triêng ở đây sống chủ yếu nhờ nương rẫy, quanh năm thiếu trước hụt sau. Thế nhưng hôm nay, hình ảnh những vườn cam Vinh trĩu quả đã viết nên câu chuyện đổi đời nơi đại ngàn Trường Sơn

Nhắc về những ngày gian khó, Trưởng thôn A Thể cho biết, cả thôn trước đây có hơn 150 hộ thì phần lớn thuộc diện nghèo, nhiều gia đình thiếu ăn quanh năm, con cái không được học hành đầy đủ. Bà con quen tập quán du canh du cư, trồng sắn ngô năng suất thấp, đời sống bấp bênh.

Những vườn cây ăn quả đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thôn Lao Đu thoát nghèo.

Sự thay đổi bắt đầu từ những lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do chính quyền phối hợp tổ chức. Người dân dần biết áp dụng khoa học, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Hơn 5 ha đất hoang được cải tạo thành ruộng lúa nước theo mô hình cánh đồng lớn, sử dụng giống mới và phân bón hợp lý, năng suất tăng gấp nhiều lần, gạo đủ ăn quanh năm.

Cùng với lúa, bà con phát triển kinh tế vườn - trại. Nhà nào cũng có trâu bò, gà vịt, vừa tự cung tự cấp vừa bán ra thị trường. Hộ nghèo nhờ đó có thêm thu nhập, dần thoát nghèo. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 6 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Không chỉ thay đổi về kinh tế, đời sống tinh thần của người dân cũng nâng lên rõ rệt. Nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên, đường làng ngõ xóm sạch sẽ hơn, trẻ em được đến trường đầy đủ.