Giữ phom, tránh ẩm - những bí quyết bảo quản túi xách đúng cách

Với những tín đồ thời trang, túi xách không chỉ là phụ kiện, mà còn là khoản đầu tư mang giá trị cá nhân và thẩm mỹ. Tuy nhiên, không ít chiếc túi thường xuyên nằm yên trên kệ thay vì được sử dụng, dẫn đến nguy cơ hư hỏng, xuống cấp theo thời gian. Việc bảo quản túi xách đúng cách sẽ giúp giữ gìn vẻ đẹp, hình dáng và độ bền của sản phẩm.