Giữ phom, tránh ẩm - những bí quyết bảo quản túi xách đúng cách
28/08/2025 21:28
Lau sạch trước khi cất vào tủ, đặt trên mặt phẳng... là những mẹo bảo quản túi xách từ chuyên gia.
Với những tín đồ thời trang, túi xách không chỉ là phụ kiện, mà còn là khoản đầu tư mang giá trị cá nhân và thẩm mỹ. Tuy nhiên, không ít chiếc túi thường xuyên nằm yên trên kệ thay vì được sử dụng, dẫn đến nguy cơ hư hỏng, xuống cấp theo thời gian. Việc bảo quản túi xách đúng cách sẽ giúp giữ gìn vẻ đẹp, hình dáng và độ bền của sản phẩm.
Làm sạch trước khi cất giữ: Sau mỗi lần sử dụng, hãy dành ít phút để lau sạch bụi bẩn bám trên túi. Với túi vải hoặc da tổng hợp, có thể dùng khăn mềm, ẩm lau nhẹ nhàng. Túi da thật nên được vệ sinh bằng vải khô và sản phẩm chuyên dụng. Lưu ý, hãy đảm bảo túi hoàn toàn khô ráo trước khi cất để tránh ẩm mốc.
Không treo túi: Thói quen treo túi lên móc dễ khiến quai túi giãn, biến dạng phom hoặc gãy gập ở các điểm nối. Cách tốt nhất là đặt túi trên bề mặt phẳng, có lót giấy mềm hoặc gối giữ phom bên trong, kèm túi vải chống bụi để hạn chế trầy xước.
Dùng vật dụng giữ phom túi: Để tránh túi bị xẹp hoặc biến dạng, hãy nhét bên trong bằng khăn lụa, vải cotton hoặc giấy không chứa axit. Tránh dùng giấy báo hay màng bọc bong bóng. Có thể dùng thêm gối hoặc miếng lót chuyên dụng để hỗ trợ giữ phom lâu dài - Ảnh: L.T.K
Không đựng trong hộp của thương hiệu: Hộp đựng túi xách ban đầu của thương hiệu tuy đẹp mắt, sang trọng nhưng không thông thoáng, dễ gây ẩm và sinh nấm mốc nếu bạn dùng lưu trữ túi trong trong thời gian dài. Thay vì dùng hộp, bạn có thể dùng túi chống bụi đi kèm hoặc vỏ gối cotton - các chất liệu này đều thông thoáng, hạn chế nấm mốc - Ảnh: betweennapsontheporch
Bảo quản túi ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao. Tủ kín có lỗ thoáng khí là lựa chọn lý tưởng. Nếu cần, có thể đặt thêm máy hút ẩm mini hoặc gói hút ẩm để kiểm soát độ ẩm bên trong tủ - Ảnh: L.T.K
Cứ ba tháng một lần, hãy kiểm tra nhanh những chiếc túi xách của bạn, xem có nấm mốc, vết nứt hoặc các dấu hiệu hư hỏng khác không. Đối với túi bằng chất liệu da, bạn có thể dùng chất dưỡng da (để khô trước khi cất lại) - Ảnh: T.S