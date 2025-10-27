Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Campuchia-Lào

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào và Campuchia đã đạt được thời gian qua.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, ba Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; chia sẻ ba nước đều đang nỗ lực vượt qua thách thức về an ninh, chính trị và phát triển kinh tế-xã hội do những biến động của tình hình thế giới và khu vực mang lại; ghi nhận quan hệ song phương và giữa ba nước thời gian qua có những bước phát triển thực chất.

Ba Thủ tướng nhất trí đánh giá, thời gian qua quan hệ Việt Nam-Campuchia-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, duy trì tin cậy chính trị cao và hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực. Ba nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng gắn kết, có chiều sâu.